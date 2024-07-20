Астрономы обнаружили экзопланету TIC 241249530 b с экстремальной орбитой и на стадии превращения в горячий Юпитер

Далёкая газовая планета-гигант, известная как TIC 241249530 b, представляет собой уникальный объект для изучения, поскольку она находится в процессе трансформации в «горячий Юпитер» и обладает одной из самых необычных орбит, когда-либо наблюдаемых астрономами.