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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/4 финала. «Парма» сыграет с «Локомотивом-Кубанью», «Самара» примет УНИКС

«Парма» постарается продлить серию в матче с «Локомотивом-Кубанью». «Самара» примет УНИКС. Единая лига ВТБ Плей-офф 1/4 финала (до трех побед) Третьи матчи Парма – Локомотив-Кубань Дата проведения 28 апреля, 14.

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