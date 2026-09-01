Наука и лженаука - Анастасия, но как же россияне могли принимать такое большое количество гостей? Тяжело, наверное, им приходилось.
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ВСУ убили одного и ранили девять подростков в Белгороде
Неонацисты ВСУ подвергли Белгород ракетному удару в разгар воскресного дня, 30 августа. Целью для этого, как и всегда, выбрали объект, не имеющие отношения к военному комплексу. Атака была совершена на логистический центр маркетплейса «Озон», где находились люди. Погибли два человека – мужчина и 16-летний подросток. Ещё 16 человек, в том числе семь подростков 16 и 17 лет, получили ранения различной степени тяжести.
Первое сообщение об этом было опубликовано на канале врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева в Мах. «Неонацистский киевский режим нанёс удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие. Кроме того, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилётов боеприпасов. Все экстренные службы немедленно выехали на места для ликвидации последствий прилётов. Информация о других последствиях уточняется. Буду оперативно информировать», – написал он в 17:30. Позже появилась уточняющая информация об обстреле. «К большому сожалению, в результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. Ещё 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков 16 и 17 лет», – сообщил Шуваев.
Губернатор сообщил, что шестеро из пострадавших подростков доставлены в детскую областную клиническую больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжёлое. Одна из пострадавших – девушка – продолжает лечение амбулаторно. Троих раненых взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу – по оценкам медиков, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших, один из которых в тяжёлом состоянии, находятся на лечении в городской больнице Белгорода. Мужчина, получивший ранения на территории административного здания, госпитализирован в больницу №2 города Белгорода.
Позже стало известно об увеличении числа пострадавших. Ещё двое подростков обратились в лечебное учреждение самостоятельно. У них диагностированы акубаротравмы. Также за врачебной помощью обратилась женщина – после получения первичной медицинской помощи она отправлена на амбулаторное лечение.
Логистический комплекс получил значительные повреждения. В семи помещениях начался пожар – в одном из них обрушилась крыша. Очевидцы сообщают, что пламя было видно из разных районов города. Пожарные расчёты сейчас тушат пожары, на месте работают экстренные службы.
Губернатор области и руководство маркетплейса «Озон» сообщили, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по логистическому центру в Белгороде по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). На место происшествия выехали следователи и военные криминалисты – они фиксируют повреждения и устанавливают лиц из числа украинского командования, отдавших приказы на обстрел гражданского объекта. Факт убийства мирных граждан и повреждения помещений будет внесён в единый регистр ущерба, причинённого России Украиной и другими недружественными странами. Рано или поздно на основании этого документа киевскому режиму будет предъявлен особый счёт за совершённые преступления.
На заглавном фото: Момент тушения пожара в логистическом центре маркетплейса в Белгороде.
"Бомба" из двух мин ТМ-62 беспилотника "Кузьма" снесет любой опорник ВСУhttps://vkvideo.ru/video-87468860_456239687
Тяжелый ударный беспилотник "Кузьма" подтверждает свою эффективность в зоне СВО. Канал "Судный День" демонстрирует кадры, запечатлевшие момент сброса мощной полезной нагрузки на позиции формирований киевского режима.
Ключевая особенность данной платформы - универсальность подвесного вооружения. Аппарат способен нести широчайший спектр боеприпасов, включая спаренные конфигурации на базе противотанковых мин ТМ-62.
Напоминаем, что масса одной "шестьдесят второй" составляет от 9,5 до 10 кг, а масса заряда взрывчатого вещества - от 7,5 до 8 кг.
https://vkvideo.ru/video-87468860_456239687
Выдающаяся грузоподъемность "Кузьмы" позволяет эффективно поражать не только живую силу, но и капитальные фортификационные сооружения, долговременные огневые точки и инженерные заграждения противника, что делает его грозным оружием в зоне плотной обороны вражеских сил.