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Рогов: только Россия может гарантировать защиту ЗАЭС

В связи с возможной десантной операцией, планируемой ВСУ, власти Запорожской области приняли меры по усилению защиты периметра АЭС и береговой линии Каховского водохранилища.

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