Курсантка из Тушина помогла раскрыть кражу в Шереметьево

Курсантка колледжа полиции на улице Фабрициуса Елизавета Каминская, проходя практику в аэропорту Шереметьево, помогла сотрудникам полиции и службы безопасности найти и задержать злоумышленницу, похитившую ноутбук у пассажиров.
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