Обвинения России из-за инцидента в Лейпциге являются «началом настоящей войны», — Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров резко отреагировал на обвинения Германии в адрес Москвы после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Иран хочет войти ...
- Иран хочет войти ...
- Трамп заявил, что...
очень плохо конечно , ибо там не только хохлы с Германией , а придётся тогда и ЯО применять !
После пожара Рейхстага гитлеровцы закусили удила и натворили дел,что до сих пор икаются всей Европе. И тоже была ведь инсценировка, повод для начала того, что они начали. Только слепой не увидит подобного в прошлом.
ИЩИТЕ - КОМУ ВЫГОДНО?!! А КАКАЯ ВЫГОДА РОССИИ от этого? ВЫГОДЕН ЖЕ ЭТОТ КОНФЛИКТ ТОЛЬКО УКРАИНЕ...
Совсем мозги растеряли. Учите историю придурки