Кирстен Данст и Майки Мэдисон купят «Рептилию»

Майки Мэдисон и Кирстен Данст сыграют в триллере Алехандро Ландеса «Рептилия», уверяет Variety. Зрителям расскажут историю стоматолога-гигиениста, которого соблазняет таинственная русалка и увлекает в темный мир торговли экзотическими животными во Флориде.
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