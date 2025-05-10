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Кирстен Данст и Майки Мэдисон купят «Рептилию»

Кирстен Данст и Майки Мэдисон купят «Рептилию»

Майки Мэдисон и Кирстен Данст сыграют в триллере Алехандро Ландеса «Рептилия», уверяет Variety. Зрителям расскажут историю стоматолога-гигиениста, которого соблазняет таинственная русалка и увлекает в темный мир торговли экзотическими животными во Флориде.

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