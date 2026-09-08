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Царьград

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МВД задержало туриста за кражу ложки писателя Ерофеева во Владимире

МВД задержало туриста за кражу ложки писателя Ерофеева во Владимире

Во Владимире полиция задержала туриста из Нижнего Новгорода, укравшего ложку писателя Венедикта Ерофеева из музея летом 2026 года.

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