МВД задержало туриста за кражу ложки писателя Ерофеева во Владимире

Во Владимире полиция задержала туриста из Нижнего Новгорода, укравшего ложку писателя Венедикта Ерофеева из музея летом 2026 года.
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