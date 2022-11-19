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Президент AMC Fight NIghts Гаджиев: «Будучи действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел играть в МФЛ. Я считаю это стремная тема»

Президент ММА-промоушена AMC Fight Nights и одноименной футбольной команды Камил Гаджиев признался, что негативно относится к участию профессиональных футболистов, таких как казахстанец Айбол Абикен, в Мединой футбольной лиге.

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