Цены на вторичное жилье в России продолжают медленно расти

В апреле цены на вторичное жилье в большинстве российских мегаполисов выросли незначительно: средняя стоимость квадратного метра в городах с населением свыше миллиона увеличилась на 0,7% и достигла 142 000 рублей.
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