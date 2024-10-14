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Москалькова: ВСУ могли насильно вывезти из Курской области более тысячи человек

Москалькова: ВСУ могли насильно вывезти из Курской области более тысячи человек

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что сегодня ничего не известно о судьбах более тысячи человек, проживавших в приграничных районах Курской области, которых могли насильно вывезти украинские военные.

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