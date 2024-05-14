Психолог Банников назвал 7—8 часов оптимальной продолжительностью сна для выпускников

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Павел Банников выразил мнение, что семь-восемь часов — это оптимальная продолжительность сна для выпускников.
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