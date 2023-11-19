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Кварацхелия получил желтую за недовольство и пропустит следующий матч Грузии – в плей-офф отбора на Евро

Кварацхелия получил желтую за недовольство и пропустит следующий матч Грузии – в плей-офф отбора на Евро

Вингер, представляющий «Наполи», был предупрежден за недовольство решением судьи Овидиу Хацегана на 75-й минуте встречи с Испанией (1:3, второй тайм).

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