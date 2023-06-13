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День работников миграционной службы отмечают 14 июня 2023 года: идеи подарков, поздравления, открытки

День работников миграционной службы отмечают 14 июня 2023 года: идеи подарков, поздравления, открытки

День работников миграционной службы отмечают 14 июня 2023 года: идеи подарков, поздравления, открытки Константин СентябрьЕжегодно 14 июня в Российской Федерации отмечается интересный профессиональный праздник — День работника миграционной службы.

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