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Журнал «Профиль»

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Ситуацию на Украине, антироссийские санкции и положение в Ормузском проливе Мерц обсудил в телефонном разговоре с Трампом

Лидеры обсудили "дальнейшие шаги по прекращению боевых действий" на Украине, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штефан Корнелиус, не уточнив, в чем эти шаги будут заключаться.

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