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Аргументы недели

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За день ПВО уничтожила 45 украинских БПЛА над шестью регионами России

За день ПВО уничтожила 45 украинских БПЛА над шестью регионами России

Российская ПВО за день уничтожила 45 беспилотников над шестью регионами страны. В течение дня, с 8.00 до 20.

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