В Байкаловском районе подтоплено более 50 жилых домов

Еще одним уральским муниципалитетом, куда пришла большая вода, стал Байкаловский район. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Алексей Дорожкин, в селе Байкалово подтоплено 48 домов и приусадебных участков по улицам: Нагорная, Луговая, Озёрная, Мелиораторов, Заречная, Мальгина, а также переулок Набережный.