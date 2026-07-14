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В Байкаловском районе подтоплено более 50 жилых домов

В Байкаловском районе подтоплено более 50 жилых домов

Еще одним уральским муниципалитетом, куда пришла большая вода, стал Байкаловский район. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Алексей Дорожкин, в селе Байкалово подтоплено 48 домов и приусадебных участков по улицам: Нагорная, Луговая, Озёрная, Мелиораторов, Заречная, Мальгина, а также переулок Набережный.

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