Детский психолог Дугенцова: подарок для ребенка должен учитывать его возраст

В зависимости от возраста ребенка новогодние подарки сильно различаются. Так, если речь идет о малышах до года, то можно подарить специальные коврики для ползанья и грызунки, а вот детям с года до трех нужны игрушки поинтереснее – разные по текстуре, цвету, развивающие, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.