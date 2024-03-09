Что случилось ночью, 9 марта 2024 года

АЛ

Александр Лепаев

украине ой как нужно временное перемирие для укрепления позиций и накачке орудия и личного состава. это очередная подстава от турок. это и ребенку должно быть ясно. украине нужно время ой как нужно.сейчас делают оборону на спех ее уничтожить как два пальца об освальт. а укрепить по хорошему нужно время...так что операцию нельзя бросать на пол пути .это будет непоправимая ошибка. а верить турции это себя совсем не уважать.это было и будет Эрдоган это перевертыш. троянский конь.