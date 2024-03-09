Турецкая сторона по-прежнему готова организовать и с участием России и Украины. Конфликт должен закончиться путем диалога.
Что случилось ночью, 9 марта 2024 года
Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Нельзя верить туркам, которые сидят на нескольких стульях и поставляют дроны украм.
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6 час.
АЛ
Александр Лепаев
украине ой как нужно временное перемирие для укрепления позиций и накачке орудия и личного состава. это очередная подстава от турок. это и ребенку должно быть ясно. украине нужно время ой как нужно.сейчас делают оборону на спех ее уничтожить как два пальца об освальт. а укрепить по хорошему нужно время...так что операцию нельзя бросать на пол пути .это будет непоправимая ошибка. а верить турции это себя совсем не уважать.это было и будет Эрдоган это перевертыш. троянский конь.
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6 час.
Дмитрий Гурин
"Анкара готова оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между странами и в обеспечении безопасности судов в Чёрном море."............................. насчет военнопленных не надо, уже "поработали" а корабли в ЧМ Россия и сама защитить вполне способна.
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1 час.
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