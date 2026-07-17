Искусственный интеллект пошёл в войска: как Минобороны оцифровывает армию

Минобороны России отчиталось о первых результатах цифровой трансформации Вооружённых сил. О том, как армия становится умнее и быстрее, на заседании Коллегии Минобороны РФ 17 июля рассказал заместитель главы военного ведомства Дмитрий Щербинин.