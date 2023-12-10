Семь машин столкнулись по дороге на Красную поляну в Сочи

Массовая авария произошла в Сочи. По дороге на Красную поляну столкнулись сразу семь машин. По предварительной информации, один из водителей остановился на обочине из-за проблем с колесом, на помощь ему пришли проезжающие мимо.
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