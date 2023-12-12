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Сенатор Вэнс о визите Зеленского в США: Самый позорный фарс

Сенатор Вэнс о визите Зеленского в США: Самый позорный фарс

Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты представляет из себя «позорный фарс», в ходе которого глава киевского режима будет требовать от американских налогоплательщиков отдать ему 61 миллиард долларов.

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