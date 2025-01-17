Мощный ответ на удары по энергетике и обрушение обороны Покровска: что произошло в зоне СВО 17 января

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Россия нанесла мощный удар по Кривому Рогу после многочисленных атак ВСУ на российские объекты энергетики, в ВСУ заявили об обрушении обороны Покровска, а в Беларуси предупредили о риске вторжения на территорию республики.