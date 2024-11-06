Автоэксперт Попов: оповещение водителей красным сигналом нарушает ГОСТ

Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, которые предложили мгновенно оповещать водителей о превышении скорости при помощи красного сигнала.
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