Жесткое задержание мигрантов-преступников, находящихся в розыске: работают опера Саратовского угро

В Саратове обычное задержание трёх находившихся в розыске мигрантов неожиданно превратилось в сцену, будто сошедшую с экрана голливудского боевика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Захарова: Запад п...
- "Хабиб знает, что...
- М «Агенты Кремля» д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым