«Это мистика»: почему в Якутии любят якутское кино, рассказали во Владивостоке

«Наша киностудия прошла закалку „лихих 90-х“, — рассказал на пресс-конференции, посвященной началу фестиваля режиссер Алексей Романов, художественный руководитель киностудии „Сахафильм“, — ведь мы начинали в такой период истории страны, который, казалось бы, менее всего подходил для начала большого проекта в области культуры… Но мы выстояли, и сегодня „Сахафильм“ — это 142 киноленты в самых разных жанрах, 43 из которых получили призы ведущих международных кинофестивалей, в том числе и класса А.