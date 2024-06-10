Авиашоу «Русских Витязей» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Видео

Авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Зрителей было больше в сравнении с предыдущими выступлениями в городе, рассказал командир «Русских Витязей» Андрей Алексеев в ходе пресс-конференции с журналистами.
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