Авиашоу «Русских Витязей» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Видео

Авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Зрителей было больше в сравнении с предыдущими выступлениями в городе, рассказал командир «Русских Витязей» Андрей Алексеев в ходе пресс-конференции с журналистами.