Какими делами можно заниматься верующим в день святого Амвросия и Владимирской иконы, запреты на 20 декабря Алёна Юрьева20 декабря представляет собой особый день в православном календаре, отмеченный празднованием двух важных событий — днем памяти святого Амвросия и иконы Владимирской/Селигерской.