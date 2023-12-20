Какими делами можно заниматься верующим в день святого Амвросия и Владимирской иконы, запреты на 20 декабря Алёна Юрьева20 декабря представляет собой особый день в православном календаре, отмеченный празднованием двух важных событий — днем памяти святого Амвросия и иконы Владимирской/Селигерской.
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