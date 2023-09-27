Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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О бюрократической инерции в разведке

О бюрократической инерции в разведке

О бюрократической инерции в разведкеСогласно внутренним правительственным документам США, федеральное контрразведывательное агентство, отслеживающее хакеров, купило данные, собранные из магистральной сети Интернета частной компанией, потому что это было проще и занимало меньше времени, чем получение аналогичных данных от АНБ.

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