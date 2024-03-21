Парня задержали за выстрел в сторону петербурженки из-за разногласий на дороге

Чтобы поймать молодого человека в городе вводили план «Перехват». Правоохранительные органы задержали 23-летнего парня, который выстрелил в сторону петербурженки из-за дорожного конфликта в Калининском районе.
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