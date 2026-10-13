Происшествия
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Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники полиции выявили факт мошенничества при получении детских пособий

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Владикавказу установили и задокументировали факт хищения бюджетных средств при получении социальных выплат.

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