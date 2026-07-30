NYT: атака на танкеры в порту Египта была предупреждением насчет ударов по Ирану

Политика как она есть

Удар по танкеру в средиземноморском египетском порту Дамиетта был призван продемонстрировать уязвимость судоходства в Суэцком канале и показать, как конфликт на Ближнем Востоке способен еще сильнее подорвать мировую торговлю.