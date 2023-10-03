Глава МИД Венгрии: Мир не понимает и не разделяет позицию ЕС по Украине

Мир за пределами стран Европейского Союза (ЕС) не разделяет их позицию по украинскому конфликту. Об этом сообщил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто беседе с газетой Magyar Nemzet, пишет РИА Новости.
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