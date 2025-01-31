Россияне рассказали о важных факторах при выборе квартиры

При покупке жилья в новостройках в 2025 году москвичи будут в первую очередь ориентироваться на три параметра: благоустройство придомовой территории, планировку квартиры и безопасность мест общего пользования.
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