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Россияне рассказали о важных факторах при выборе квартиры

Россияне рассказали о важных факторах при выборе квартиры

При покупке жилья в новостройках в 2025 году москвичи будут в первую очередь ориентироваться на три параметра: благоустройство придомовой территории, планировку квартиры и безопасность мест общего пользования.

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