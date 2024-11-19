Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Более полутора тысяч учащихся 32 детских школ и колледжей искусств Москвы уже посетили серию встреч со знаменитыми артистами и дизайнерами, музыкантами и художниками в рамках проекта "Урок со звездой".
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