РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Мельник
    "Нельзя быть свободным от общества будучи в нем" Какие отношения с Россией? Подписывайте данные вам документы о инвес...В МИД Абхазии рас...
  • АндрейБорков
    Что то каждый день уничтожают, а результат или ни какой или отрицательный. Вчера на РФ был налет из 20 БПЛА УкРуины, ...Расчет "Мста-Б" у...
  • лина любимцева
    Овечкин уже давно не играет за Россию... Он уже  давно не российский хоккеист.. ПОЧЕМУ нам о нем постоянно пишут?Овечкин пропустит...

Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств

Известные артисты проводят открытые уроки в московских школах искусств

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Более полутора тысяч учащихся 32 детских школ и колледжей искусств Москвы уже посетили серию встреч со знаменитыми артистами и дизайнерами, музыкантами и художниками в рамках проекта "Урок со звездой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх