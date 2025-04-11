18 снимков-сравнений, которые покажут, как устроен мир вокруг

В нашем мире часто встречаются моменты, когда удается поймать на фото две противоположности. В этой подборке мы покажем, как такие контрасты в окружающем нас пространстве могут быть удивительными и завораживающими.
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