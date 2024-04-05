Почему инсульт чаще всего случается весной и как его предотвратить: ответ врача Далбаева

Инсульт может случиться практически с каждым человеком, независимо от возраста и генетики. По статистике последних лет, почти каждый второй случай инсульта в России и мире происходит у молодых людей – в возрасте 35-45 лет.
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