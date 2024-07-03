Политолог расшифровал сигналы Трампа к России: Есть, чему радоваться

Рафаэль Ордуханян указал в разговоре с "Лентой.ру" на сигналы Трампа, касающиеся диалога с РоссиейПолитолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что Дональд Трамп посылает России прямые сигналы, которые говорят о том, что он в случае своего переизбрания готов обсуждать территориальные приобретения России.