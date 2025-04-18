Юные ученики школ искусств распишут двухметровые арт-объекты в Свиблове

С 19 по 30 апреля пройдет один из самых светлых и добрых фестивалей столицы «Пасхальный дар». У храма Живоначальной Троицы в Свиблове юные ученики московских школ искусств распишут двухметровые арт-объекты.
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