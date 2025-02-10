Бойцов на ЛБС "не хватает": Военкор о наследии Шойгу. Армию, несущую серьёзные потери, принуждают к эстафетам. Правда о забытом супероружии

Властям России задали главный вопрос - почему главное супероружие до сих пор не подготовили и не поставили на вооружение? Ведь именно оно способно не просто сделать нашу армию более эффективной, но и ускорить освобождение русских земель, минимизировав потери.
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