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Царьград

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Свежие комментарии

Бойцов на ЛБС "не хватает": Военкор о наследии Шойгу. Армию, несущую серьёзные потери, принуждают к эстафетам. Правда о забытом супероружии

Бойцов на ЛБС "не хватает": Военкор о наследии Шойгу. Армию, несущую серьёзные потери, принуждают к эстафетам. Правда о забытом супероружии

Властям России задали главный вопрос - почему главное супероружие до сих пор не подготовили и не поставили на вооружение? Ведь именно оно способно не просто сделать нашу армию более эффективной, но и ускорить освобождение русских земель, минимизировав потери.

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Комментарии
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Амара Карпова
Одно ВОРОВСТВО процветает везде💯🤬стыд и позор🤮
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21 час.
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