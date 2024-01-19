Взорвавшую военкора Дарью Трепову требуют посадить на 28 лет. Организаторами теракта считают спецслужбы Украины

Государственный обвинитель запросил срок для Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в организации теракта в петербургском кафе, во время которого военный корреспондент Владлен Татарский получил ранения, несовместимые с жизнью.
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