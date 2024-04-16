Последний фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шарипзода* обжаловал арест

Жалоба поступила в Басманный суд Москвы.В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест от последнего фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», - Мухаммада Зоира Шарипзоды*.
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