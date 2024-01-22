Истина всегда посередине Муфтий о последних событиях в Башкортостане

Вопрос по недавним событиям в Башкирии. Как бы Вы оценили попытки устроить беспорядки в этой республике? Имеют ли они в своей основе объективные социальные причины? В чем причины нелюбви башкирских националистов к казалось бы родственному татарскому народу.