Истина всегда посередине Муфтий о последних событиях в Башкортостане

Вопрос по недавним событиям в Башкирии. Как бы Вы оценили попытки устроить беспорядки в этой республике? Имеют ли они в своей основе объективные социальные причины? В чем причины нелюбви башкирских националистов к казалось бы родственному татарскому народу.
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