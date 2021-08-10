Закон и Порядок

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Саакашвили приходится пока работать лишь русофобским тараном

Саакашвили приходится пока работать лишь русофобским тараном

Когда президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего визита в Киев в июне текущего года объявила о нормализации отношений с Украиной после охлаждения, связанного с ситуацией вокруг бывшего экс-президента Михаила Саакашвили, многое прояснилось.

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