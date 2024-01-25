Прием заявок на премию «Россия — страна возможностей» продлили до 31 января. В Минэкологии Подмосковья отметили, что осталось совсем немного времени на то, чтобы представить свой проект в масштабе всей страны.
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