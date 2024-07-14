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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Спецслужбы не справились с задачами на митинге Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Спецслужбы не справились с задачами на митинге Трампа Сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге сторонников кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании.

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