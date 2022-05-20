США работают над поставкой Украине средств дальнего поражения

Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 мая, заявил, что Украина более всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают Соединенные Штаты, – сообщает РИА Новости.
Официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 20 мая, заявил, что Украина более всего нуждается в средствах дальнего огневого поражения, получить которые им помогают Соединенные Штаты, – сообщает РИА Новости.
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