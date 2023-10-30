Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой

tsan tsan

Что за бред ? Может секрет успеха Кабаевой именно и только в ней самой, в её стремлении к успеху, её исключительном трудолюбии, её воле к победе во всём ? Вспомните, что она говорила и обещала , когда её незаконно дисквалифицировали .