Олимпийская чемпионка Алина Кабаева достигла небывалых высот. За ее плечами – победы в профессиональном спорте, общественная и политическая деятельность.
Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой
Комментарии
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tsan tsan
Что за бред ? Может секрет успеха Кабаевой именно и только в ней самой, в её стремлении к успеху, её исключительном трудолюбии, её воле к победе во всём ? Вспомните, что она говорила и обещала , когда её незаконно дисквалифицировали .
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