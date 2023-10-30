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Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой

Раскрыт секрет богатства Алины Кабаевой

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева достигла небывалых высот. За ее плечами – победы в профессиональном спорте, общественная и политическая деятельность.

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Комментарии
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tsan tsan
Что за бред ? Может секрет успеха Кабаевой именно и только в ней самой, в её стремлении к успеху, её исключительном трудолюбии, её воле к победе во всём ?  Вспомните, что она говорила и обещала , когда её незаконно дисквалифицировали .
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