Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

ЦБ отметил рост интереса к ипотеке по рыночным программам в июне

ЦБ отметил рост интереса к ипотеке по рыночным программам в июне

За месяц ипотечных кредитов по базовым ставкам банков было выдано на 28% больше, чем в мае В июне выдача ипотечных кредитов по рыночным программам достигала максимума с начала 2024 года, следует из аналитического отчета Центробанка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх