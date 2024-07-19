ЦБ отметил рост интереса к ипотеке по рыночным программам в июне

За месяц ипотечных кредитов по базовым ставкам банков было выдано на 28% больше, чем в мае В июне выдача ипотечных кредитов по рыночным программам достигала максимума с начала 2024 года, следует из аналитического отчета Центробанка.
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