Путин заявил Моди, что Россия движется по пути к завершению конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин и председатель Кабинета министров Киргизии - руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалев (справа) на церемонии встречи в аэропорту Бишкека, 31 августа 2026 года © Андрей Гордеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин прибыл на саммит ШОС в Бишкеке и уже провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.
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